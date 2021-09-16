Дело об убийстве семьи и нападении на полицейского передали в центральный аппарат СК

Дело об убийстве семьи и нападении на полицейского в Воронежской области передали в центральный аппарат Следственного комитета. На место уже выехали криминалисты.

По уточненным данным, мужчина убил своих знакомых из-за бытового конфликта, а затем взорвал входную дверь в отделение полиции. В результате пострадал сотрудник МВД, у него осколочные ранения, но жизни ничего не угрожает, заявили в СК.

Затем убийца сел в свою машину и скрылся. Все оперативные службы занимаются поисками преступника. Завели уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.