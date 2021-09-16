Суд приостановил решение МВД о пожизненном запрете пребывания в РФ комика Мирзализаде

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Таганского районного суда Москвы

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения министерства внутренних дел РФ о пожизненном запрете на пребывание в России комика Идрака Мирзализаде до вступления в законную силу соответствующего решения суда, рассказал адвокат Сергей Бадамшин. Об этом сообщает ТАСС.

"Замоскворецкий суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности (пребывания в РФ. – Прим. ред.) Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу", – заявил Бадамшин.

Ранее Мирзализаде обжаловал данное распоряжение МВД.

30 июля прокуратура Москвы возбудила административное дело в отношении Мирзализаде из-за националистических высказываний, выявленных в ходе проверки записи его выступления.

9 августа Таганский суд Москвы признал комика виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

30 августа МВД приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания Мирзализаде на территории РФ. В ведомстве отметили, что комик в своем публичном выступлении допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.