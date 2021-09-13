Кинологи и волонтеры начали поиски пропавшей собаки Евы в аэропорту Домодедово

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Домодедово"

Оперативная группа с кинологами и волонтерами ищет пропавшую собаку Еву в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает телеграм-канал аэропорта.

Отмечается, что в оперативную группу дополнительно вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников аэропорта, которые не задействованы в рабочей смене. Поисковикам были направлены снимки собаки.

Записи с камер наблюдения показали, что собака выбежала из переноски до погрузки на самолет. Сообщается, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске нет.

"Мы сожалеем о произошедшем и приложим все усилия, чтобы найти питомца", – говорится в сообщении.

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