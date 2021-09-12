Эксперты выяснили примерную стоимость страховки для владельцев опасных собак

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Полис обязательного страхования гражданской ответственности может обойтись владельцам собак опасных пород как минимум в 3 тысячи рублей в год в случае принятия соответствующего закона. К такому выводу пришли специалисты "Совкомбанк страхование", сообщает РИА Новости.

"Минимальная стоимость страховки может составить от 3000 рублей в год. При этом в базовый пакет могут быть включены только риски ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц. Страховая сумма (минимальный лимит возмещения) по такому полису предварительно составит 100 000 рублей", – подсчитали в компании.

Там также подчеркнули, что необходимо будет расширить список потенциально опасных пород собак. В настоящее время он закреплен в постановлении правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974 и содержит 13 пород, в частности, редкие для России породы, волко-собачьи гибриды и их метисов.

Кроме того, страховщики полагают, что следует определить условия, снижающие риск причинения вреда собаками из данного списка и, соответственно, стоимость страхования. В числе таких условий может быть, например, прохождение курсов дрессировки или выводы экспертов-кинологов.

Ранее с предложением ввести аналог ОСАГО для собак выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По их мнению, следует запретить выгул бойцовых собак без соответствующего полиса.

