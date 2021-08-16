Служебный пес из России впервые получил итальянскую премию за верность

Фото: мвд.рф
Впервые за 60 лет существования премии "Собачья верность" этой награды удостоен пес из России, сообщает РИА Новости.
Премию вручили собаке по имени Волк-Меркурий из Центра кинологической службы МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Торжественная церемония состоялась 16 августа на главной площади городка Сан-Рокко-ди-Камольи близ Генуи, где, несмотря на строгие правила, связанные с COVID-19, собрались порядка 200 человек.
Всего в этом году наградой отметили 11 собак из Италии и 9-летнюю немецкую овчарку из России, которая спасла от изнасилования 15-летнюю девочку. Во время видеосвязи между Сан-Рокко и Санкт-Петербургом глава оргкомитета премии Соня Джентозо официально сообщила инспектору-кинологу ЦКС Марии Копцевой о присуждении награды ее питомцу.
Итальянская публика смогла собственными глазами увидеть героев истории, которая произошла в сентябре 2020 года в одном из районов Санкт-Петербурга.
Ранее стало известно, что собака в Приморском крае две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе, после чего обрела новый дом. Как рассказала местная жительница Елена Никитина, новая хозяйка назвала собаку Верный.
В Приморье немецкая овчарка выкармливает двух львят
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