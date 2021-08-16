Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:22

Служебный пес из России впервые получил итальянскую премию за верность

животные общество

Фото: мвд.рф

Впервые за 60 лет существования премии "Собачья верность" этой награды удостоен пес из России, сообщает РИА Новости.

Премию вручили собаке по имени Волк-Меркурий из Центра кинологической службы МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Торжественная церемония состоялась 16 августа на главной площади городка Сан-Рокко-ди-Камольи близ Генуи, где, несмотря на строгие правила, связанные с COVID-19, собрались порядка 200 человек.

Всего в этом году наградой отметили 11 собак из Италии и 9-летнюю немецкую овчарку из России, которая спасла от изнасилования 15-летнюю девочку. Во время видеосвязи между Сан-Рокко и Санкт-Петербургом глава оргкомитета премии Соня Джентозо официально сообщила инспектору-кинологу ЦКС Марии Копцевой о присуждении награды ее питомцу.

Итальянская публика смогла собственными глазами увидеть героев истории, которая произошла в сентябре 2020 года в одном из районов Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что собака в Приморском крае две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе, после чего обрела новый дом. Как рассказала местная жительница Елена Никитина, новая хозяйка назвала собаку Верный.

В Приморье немецкая овчарка выкармливает двух львят

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать