Кинолог рассказал, каким правилам поведения с собаками нужно обучить детей

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, каким правилам поведения с собаками необходимо обучить детей, чтобы предотвратить несчастные случаи. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, взрослым нужно обеспечить безопасное общение детей с питомцами. Им стоит воспитывать ответственное отношение юного поколения к животным.
"Даже если в семье нет своего питомца, ребенок должен знать, как общаться с чужими животными, что делать в экстренных случаях. Иногда даже домашняя любимая собака может огрызнуться на ребенка из-за того, что были нарушены границы или ее не вовремя потревожили", – уточнил эксперт,
Он также добавил, что при первом знакомстве с чужой собакой ребенку необходимо обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к общению.
Кроме того, ребенку нужно объяснить основные сигналы, которые демонстрирует собака своим телом. Так, например, если она облизывается, зевает или зажмуривается, отворачивает голову или поворачивается спиной, хочет уйти – это признак дискомфорта. В таком случае стоит оставить собаку в покое и ни в коем случае не удерживать ее силой.
Помимо этого, как отметил кинолог, детям также нужно объяснить, что нельзя дразнить собак, имитировать лай или при собаке размахивать руками и издавать громкие звуки. Это может привести к серьезным поведенческим проблемам у животного, к тому же она может за это укусить.
Еще одно правило связано со встречей с питомцем без хозяина, например, отпущенным без поводка или бездомным. Если животное бежит навстречу, необходимо встать прямо и не двигаться. Нельзя кричать и убегать, размахивая руками, смотреть на собаку, ведь тревожный взгляд она может расценить как угрозу, заключил кинолог.
Ранее сообщалось, что РКФ составила список важных аспектов ухода за собакой. Голубев подчеркнул, что будущим хозяевам следует понимать, что питомец становится их ответственностью на долгие годы.
По мнению кинолога, в первую очередь стоит определиться с породой, исходя из своих целей. На следующем этапе важно проверить наличие необходимых документов собаки. Кроме того, у щенка должна быть метрика – аналог свидетельства о рождении для собак – и родословная.
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