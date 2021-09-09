Специалист рассказал, как правильно воспитывать щенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев уверен, что социализация питомца с раннего возраста позволит ему не вырасти агрессивной собакой, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, социализированный щенок – это отсутствие различных проблем с поведением собаки.

"Чем раньше щенок познакомится с внешней средой и выработает адекватные реакции на нее, тем проще ему будет адаптироваться", – считает кинолог.

Голубев добавил, что важно проходить все этапы социализации и заботиться о состоянии собаки в этот период.

Отмечается, что начинать этап социализации следует в первые 3–6 недель жизни щенка. В это время питомец знакомится со своими братьями и сестрами. С первого месяца жизни и до третьего, как объясняет Голубев, щенок пытается взаимодействовать с людьми и другими собаками.

Первые 5 месяцев щенок открыт для новых впечатлений, они сформируют характер животного.

Как уточнил кинолог, питомцы, которые в первый период социализации не взаимодействовали с людьми и окружающей средой, могут навсегда остаться пугливыми перед незнакомыми вещами.

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