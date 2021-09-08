Спецназовцы Росгвардии впервые десантировались из вертолета со служебными собаками

Спецназовцы Росгвардии продемонстрировали свои навыки в парашютной подготовке. Впервые бойцы десантировались из вертолета в тандеме с собаками. К такому прыжку питомцев специально готовили.

Пловцы ведомства отработали приводнение с парашютом. После этого водолазы под водой проплыли в район выполнения задания, а затем их эвакуировали. Это занятие стало контрольным этапом парашютно-десантной подготовки групп специального назначения. Сбор длился 30 дней.

Всего месяц назад росгвардейцы выполняли свои первые прыжки, теперь же полностью освоили парашютную систему специального назначения. А уже подготовленные специалисты – тандем-пилоты и боевые пловцы – повысили свои профессиональные навыки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.