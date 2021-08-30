17:45
В Москве обсудили вопросы качества школьного питания. Участники круглого стола отметили, что одним из самых важных решений на эту тему стало принятие закона об обеспечении бесплатным горячим питанием младшеклассников.
"Наша цель – это здоровый сытый ребенок и пустая тарелка. Это то, к чему мы должны стремиться, и сейчас очень много для этого делается. Во-первых, бесплатное школьное питание – это слово президента и к 2023 году все школы России должны предоставить младшей школе вот то самое бесплатное питание, бесплатные завтраки. На данный момент 93% школ уже к этому готовы", – сообщила председатель "Совета матерей России" Татьяна Буцкая.
Как подчеркнули эксперты круглого стола, необходимо вести работу по просвещению и популяризации здорового образа жизни и правильного питания через Instagram или TikTok. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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