В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать школьный рюкзак

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Россиянам объяснили, на что обращать внимание при выборе школьного рюкзака. Соответствующие рекомендации были размещены на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что рюкзак способен оказывать влияние на формирование красивой фигуры и правильной осанки ребенка. Для этого ранец должен отвечать некоторым требованиям.

Согласно техрегламенту Таможенного союза, маркировка рюкзака должна иметь данные о возрасте ребенка. Так, для ученика начальных классов вес ранца должен составлять не более 700 граммов, а для обучающихся в средних и старших классах – не более 1 килограмма. Кроме того, рюкзак для детей младших классов обязан иметь формоустойчивую спинку.

Ранец для учеников начальных классов должен быть 300–360 миллиметров в высоту, 60–100 – в ширину, а высота передней стенки обязана составлять 220–260 миллиметров. Кроме того, длина и ширина плечевого ремня должны быть не менее 600–700 и 35–40 миллиметров соответственно.

В ведомстве также уточнили, что вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей учащихся первых-вторых классов не должен превышать 1,5 килограмма, третьих-четвертых классов – 2 килограммов, пятых-шестых – 2,5 килограмма, седьмых-восьмых – 3,5 килограмма, а 9–11-х классов – 4 килограммов.

"В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10", – заявили в Роспотребнадзоре.

Специалисты дополнительно уточнили, что портфели должны иметь светоотражающие элементы на передних и боковых поверхностях, а также на верхнем клапане. В качестве материала, из которого изготовлен ранец, могут быть использованы легкие, прочные ткани с водоотталкивающим покрытием.

Ранее стало известно, сколько российские семьи рассчитывают потратить на подготовку ребенка к началу учебного года. Соответствующее исследование провела образовательная компания MAXIMUM Education.