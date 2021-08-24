Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе

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Стало известно, сколько российские семьи рассчитывают потратить на подготовку ребенка к началу учебного года. Соответствующее исследование провела образовательная компания MAXIMUM Education.

Как передает РИА Новости, 28% родителей намерены потратить на подготовку ребенка к школе от 5 до 10 тысяч рублей. При этом 25% опрошенных готовы выложить 10–20 тысяч.

"15% родителей планируют потратить от 20 до 30 тысяч рублей, 14% – более 30 тысяч рублей, 10% – от 3 до 5 тысяч рублей. Менее трех тысяч рублей потратят на подготовку ребенка к школе 8% опрошенных родителей", – сообщается в исследовании.

Среди самых больших трат россияне выделяют оплату репетиторов и дополнительных курсов (65%), покупку одежды (27%), техники (6%) и канцелярии (3%).

В ходе опроса также удалось выяснить, что 92% родителей готовы оплачивать ребенку в новом учебном году дополнительное образование. Из них 31% будет выделять на эти цели 5–10 тысяч рублей в месяц, 27% – около 3–5 тысяч в месяц, 14% – от 1 до 3 тысяч, 13% – от 10 до 20 тысяч, а 7% – до тысячи рублей. При этом 8% опрошенных готовы тратить на дополнительное образование школьника более 20 тысяч рублей ежемесячно.

Опрос проводился в период с 14 по 23 августа. В нем приняли участие 1,5 тысячи школьников 5–11 классов и их родители.

Ранее специалисты онлайн-ритейлера Lamoda выяснили, что расходы россиян на школьные товары для девочек выросли на 14%: на базовый школьный набор родители школьниц тратят до 13 360 рублей. Расходы на школьные товары для мальчиков также увеличились, но всего на 2% – до 12 530.

Средняя стоимость школьной формы для девочек составляет 7 130 рублей. На эту сумму родители приобретают рубашку, юбку, жакет, колготки и туфли. Расходы на рюкзак и пенал составляют 2 300 и 360 рублей соответственно.