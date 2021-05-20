Эксперты поспорили, оправдала ли себя система ЕГЭ

Опрос показал, что больше половины россиян отрицательно оценивают ЕГЭ и считают, что его надо отменить. С критикой выступает не только родительское сообщество, но и депутаты Госдумы. Разбираемся вместе с экспертами, оправдала ли себя тестовая система экзаменов или нужно возвращаться к традиционному образованию.
Насилие над детьми?
По данным опроса сервиса SuperJob, проведенного в середине мая, почти 7 из 10 россиян (68%) негативно относятся к ЕГЭ. По их мнению, в процессе подготовки к такому экзамену учеников лишь натаскивают на определенные типы вопросов и решение конкретных видов задач. А необходимые навыки убедительной аргументации и последовательного изложения у школьников не формируются.
Только 16% опрошенных относятся к ЕГЭ положительно. Они считают, что такой формат экзамена уменьшает вероятность коррупции при поступлении в вузы. Кроме того, можно объективно сравнить качество школьного образования в разных регионах и учебных заведениях, а у талантливых абитуриентов из провинции появляется больше шансов поступить в престижные учебные заведения.
Отмечается, что сегодня уровень одобрения ЕГЭ стал ниже, чем когда-либо. Если десять лет назад (в 2011 году) среди родителей выпускников единый госэкзамен положительно оценивали 26%, то в нынешнем году только 15%.
Причем критикует такой формат не только родительское сообщество, но и парламентарии. В частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя опрос, заявил, что сама система неэффективна.
"ЕГЭ – неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки", – подчеркнул он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в России могут отказаться от системы ЕГЭ. По его словам, в этом заинтересованы сами школьники и вузы.
"Не в этом году. Но то, что его отменят, – я практически в этом уверен. ЕГЭ как сама система себя не оправдал, и возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть", – сказал депутат.
В текущем году ЕГЭ и ОГЭ пройдут в штатном режиме, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, изменения сроков не будет.
Нужна ли новая система образования?
Член-корреспондент РАЕН Сергей Комков рассказал Москве 24, что изначально был противником введения ЕГЭ.
По мнению Комкова, по новому поколению сегодня уже можно судить об эффекте системы единого госэкзамена. "Я так его и называю – "поколение ЕГЭ". Это люди, которые не способны логически мыслить", – заявил эксперт.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник МГПУ, кандидат педагогических наук и заслуженный учитель России Елена Романичева считает иначе. По ее словам, нельзя говорить, что система себя не оправдала, не предъявив тому доказательств. Об этом она заявила в беседе с Москвой 24.
Ранее Романичева возглавляла комиссию ЕГЭ по литературе. Она указала, что образование должно шагать в ногу со временем.
"Любое образование соответствует той или иной социально-культурной ситуации, в которой мы живем. Когда к образованию будет сформулирован внятный заказ, тогда мы можем говорить о каких-то исследованиях. Не "что должен знать выпускник" – это бессмысленно, об этом никто никогда не договорится, а, скажем, некий портрет выпускника", – отметила эксперт.
В России заговорили о возможной отмене ЕГЭ
Заслуженный учитель России подчеркнула, что в отсутствие аргументов о провале ЕГЭ остаются только эмоциональные высказывания.
На фоне споров про ЕГЭ встал вопрос о том, стоит ли возвращаться к традиционной системе образования, которая существовала ранее или разработать новую с учетом всех предыдущих ошибок.
По мнению Сергея Комкова, "два раза в одну реку не входят", но нужно сочетать лучшие элементы из старой школы с новыми отечественными разработками, которые уже есть. А то, что система, которая существовала до введения ЕГЭ, была одной из лучших в мире, признают сегодня все специалисты, подытожил эксперт.