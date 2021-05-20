Эксперты поспорили, оправдала ли себя система ЕГЭ

Опрос показал, что больше половины россиян отрицательно оценивают ЕГЭ и считают, что его надо отменить. С критикой выступает не только родительское сообщество, но и депутаты Госдумы. Разбираемся вместе с экспертами, оправдала ли себя тестовая система экзаменов или нужно возвращаться к традиционному образованию.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Насилие над детьми?

По данным опроса сервиса SuperJob, проведенного в середине мая, почти 7 из 10 россиян (68%) негативно относятся к ЕГЭ. По их мнению, в процессе подготовки к такому экзамену учеников лишь натаскивают на определенные типы вопросов и решение конкретных видов задач. А необходимые навыки убедительной аргументации и последовательного изложения у школьников не формируются.

Только 16% опрошенных относятся к ЕГЭ положительно. Они считают, что такой формат экзамена уменьшает вероятность коррупции при поступлении в вузы. Кроме того, можно объективно сравнить качество школьного образования в разных регионах и учебных заведениях, а у талантливых абитуриентов из провинции появляется больше шансов поступить в престижные учебные заведения.

Отмечается, что сегодня уровень одобрения ЕГЭ стал ниже, чем когда-либо. Если десять лет назад (в 2011 году) среди родителей выпускников единый госэкзамен положительно оценивали 26%, то в нынешнем году только 15%.

Причем критикует такой формат не только родительское сообщество, но и парламентарии. В частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя опрос, заявил, что сама система неэффективна.

"ЕГЭ – неэффективная система оценки знаний, вынуждающая детей тратить несколько лет на то, чтобы запоминать правильные ответы и научиться заполнять бланки", – подчеркнул он.





Петр Толстой вице-спикер Госдумы Это необдуманная и тупая калька с западных стандартов образования. А люди, те, кто на практике сталкивается с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеи образования.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в России могут отказаться от системы ЕГЭ. По его словам, в этом заинтересованы сами школьники и вузы.

"Не в этом году. Но то, что его отменят, – я практически в этом уверен. ЕГЭ как сама система себя не оправдал, и возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть", – сказал депутат.





Максим Зайцев заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Но, поскольку систему принимали в течение 15 лет, процесс выхода из этой системы тоже займет достаточно долгое время.

В текущем году ЕГЭ и ОГЭ пройдут в штатном режиме, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, изменения сроков не будет.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Нужна ли новая система образования?

Член-корреспондент РАЕН Сергей Комков рассказал Москве 24, что изначально был противником введения ЕГЭ.





Сергей Комков член-корреспондент РАЕН Я прекрасно знаю, что такое ЕГЭ, я изучал весь опыт его разработки и введения не только у нас в России, но и в Европе, США. И сразу тогда говорил, что это будет не просто ошибка, а национальная трагедия для нашего российского образования и государства в целом. Потому что фактически введение ЕГЭ сломает всю систему полного среднего образования. Мы это и получили на сегодня.

По мнению Комкова, по новому поколению сегодня уже можно судить об эффекте системы единого госэкзамена. "Я так его и называю – "поколение ЕГЭ". Это люди, которые не способны логически мыслить", – заявил эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник МГПУ, кандидат педагогических наук и заслуженный учитель России Елена Романичева считает иначе. По ее словам, нельзя говорить, что система себя не оправдала, не предъявив тому доказательств. Об этом она заявила в беседе с Москвой 24.





Елена Романичева ведущий научный сотрудник МГПУ, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России Когда я слышу, что система себя не оправдала, мне нужны аргументы, какие проблемы она не решила. Я ученый и доверяю исследованиям.

Ранее Романичева возглавляла комиссию ЕГЭ по литературе. Она указала, что образование должно шагать в ногу со временем.

"Любое образование соответствует той или иной социально-культурной ситуации, в которой мы живем. Когда к образованию будет сформулирован внятный заказ, тогда мы можем говорить о каких-то исследованиях. Не "что должен знать выпускник" – это бессмысленно, об этом никто никогда не договорится, а, скажем, некий портрет выпускника", – отметила эксперт.



В России заговорили о возможной отмене ЕГЭ

Заслуженный учитель России подчеркнула, что в отсутствие аргументов о провале ЕГЭ остаются только эмоциональные высказывания.





Елена Романичева ведущий научный сотрудник МГПУ, кандидат педагогических наук и заслуженный учитель России Мы всегда путаем объекты и предметы исследования. Мы говорим о том, что ЕГЭ все погубил. Простите, ЕГЭ – это форма контроля. Как форма контроля может что-то погубить? Кто-то эту форму контроля по какой-то причине не принимает, но я нигде, кроме общих мест, что дети не читают, плохо знают и прочее, ничего не встречала.

На фоне споров про ЕГЭ встал вопрос о том, стоит ли возвращаться к традиционной системе образования, которая существовала ранее или разработать новую с учетом всех предыдущих ошибок.

По мнению Сергея Комкова, "два раза в одну реку не входят", но нужно сочетать лучшие элементы из старой школы с новыми отечественными разработками, которые уже есть. А то, что система, которая существовала до введения ЕГЭ, была одной из лучших в мире, признают сегодня все специалисты, подытожил эксперт.