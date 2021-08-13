Расходы на школьные товары для девочек увеличились на 14%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Расходы родителей на школьные товары для девочек выросли на 14%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование онлайн-платформы для продажи товаров Lamoda.

На базовый школьный набор родители школьниц тратят до 13 360 рублей. Это на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Траты на школьные товары для мальчиков также увеличились, но всего на 2% – до 12 530.

Средняя стоимость школьной формы для девочек составляет 7 130 рублей. На эту сумму родители приобретают рубашку, юбку, жакет, колготки и туфли. За кроссовки и одежду для занятий спортом мамы и папы школьниц в среднем отдают 3 570. Расходы на рюкзак и пенал составляют 2 300 и 360 рублей соответственно. Для девочек родители чаше всего выбирали жакет и юбку синего цвета, белую рубашку, черные туфли и розовый рюкзак.

Средняя стоимость школьной формы для мальчиков меньше. За 5 780 рублей родители приобретают брюки, джемпер, рубашку, ботинки и ремень. А вот на спортивную форму мамы и папы мальчиков тратят больше – 3 860 рублей. Выше расходы на рюкзак и пенал. Они составляют 2 480 и 410 рублей соответственно. Школьникам мамы и папы чаще всего приобретают синие брюки и джемпер, белую рубашку, черные ботинки и синий рюкзак.

Больше всего на базовые школьные комплекты в этом году потратили жители Красноярска. Средняя стоимость набора для девочек там составила 15 190 рублей. За товары для мальчиков родители из Красноярска отдали 13 970 рублей.

Самыми экономными оказались родители из Краснодара. За базовый школьный комплект мамы и папы девочек в среднем отдали 10 550 рублей. На товары для мальчиков потратили 12 090.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил замораживать цены на цветы перед Первым сентября. По его мнению, недобросовестные торговцы, пользуясь ажиотажем, в несколько раз увеличивают стоимость букетов, что увеличивает затраты на подготовку к учебному году.

Инициативу Петрова оценила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она считает, что заморозка цен на цветы противоречит условиям свободного рынка.