Дмитрий Саблин: в школах нужно обязательно развивать спортивные и патриотические проекты

12:04
Фото: Семен Василевич
В Москве обсудили перспективы развития патриотических и спортивных проектов для детей. Депутат Госдумы, первый зампредседателя организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин встретился с учителями школ Западного административного округа столицы.
"Обсудили возможности создания в каждой школе футбольных команд. Это важно, потому что футбол должен быть массовым, тогда будет результат. Футбол – игра, которая учит работать в команде. Плюс хорошая физическая подготовка", – сообщил парламентарий по итогам встречи с педагогами.
Депутат напомнил, что в ТиНАО и ЗАО при поддержке "Боевого братства" создано шесть футбольных секций под эгидой ЦСКА. Сейчас в них тренируются около ста ребят. Однако для успеха на чемпионатах секций должно быть больше. ЦСКА планирует воспитывать армейцев с 7 лет, благодаря чему подготовку юных футболистов удастся довести до уровня профессиональных игроков.
Саблин подчеркнул, что спортивные и патриотические проекты в школах необходимо развивать наряду с преподаванием общеобразовательных дисциплин. Парламентарий убежден, что это позволит защитить интересы подрастающего поколения.
Ранее куратор проекта "Мой район в годы войны", депутат Госдумы Ирина Белых заявила, что участие в патриотических и образовательных программах даст школьникам дополнительные баллы к ЕГЭ. По мнению Белых, такое поощрение "волонтеров истории" повысит их интерес к исследовательской работе.
В Москве обсудили, как развивать детский и молодежный спорт
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