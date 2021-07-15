Дмитрий Саблин: необходимо защитить права инвалидов на досуг в шаговой доступности

Фото: Семен Василевич

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин разработает пакет предложений, чтобы гарантированно обеспечить первичные организации инвалидов муниципальными помещениями.

"Обсудили создание механизма и юридических гарантий по обеспечению первичных отделений организаций инвалидов муниципальными помещениями. Решив этот вопрос, мы гарантируем людям с инвалидностью возможность организовать досуг в шаговой доступности", – сказал Саблин.

Депутат также подчеркнул, что взял под личный контроль помещение общества, расположенное на улице Академика Анохина. Помимо этого, он взял во внимание просьбы жителей о создании парковки у филиала № 4 детской поликлиники № 131.

Ранее Саблин заявил о необходимости отменить налог на квартиры, которыми не могут пользоваться обманутые дольщики. Он убежден, что новый закон улучшит материальное положение обманутых дольщиков.

