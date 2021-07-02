Депутат Госдумы Дмитрий Саблин предложил сделать 1 июля Днем Новой Москвы

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Депутат Госдумы Дмитрий Саблин предложил учредить новый праздник, который бы отмечался 1 июля, – День Новой Москвы.
"За девять лет Новая Москва закрепила за собой статус лучшей территории по качеству развития. Можно уверенно сказать: здесь создается самая современная, комфортная городская среда. Опыт нашего округа становится образцом для городских и федеральных проектов", – сказал парламентарий, отметив, что в 2022 году у ТиНАО юбилей, округам исполнится десять лет.
Депутат отметил, что по развитию социальной инфраструктуры и транспорта в расчете на одного жителя Троицкий и Новомосковский административные округа лидируют не только по сравнению с остальной Москвой, но и со всей страной.
Ранее стало известно, что с начала 2021 года в ТиНАО ввели более 1,5 миллиона квадратных метров жилой площади, а по итогу II квартала в округе введут еще более 231 тысячи квадратных метров жилья.
Уточнялось, что спрос на квартиры в ТиНАО обусловлен широким выбором проектов, благоприятной экологической обстановкой и развитием социальной и транспортной инфраструктуры.
"Интервью": Владимир Жидкин – о развитии района ТиНАО
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