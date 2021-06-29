Ледовая арена с детской школой фигурного катания начала работу в ЖК "Южное Бунино" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В составе жилого комплекса "Южное Бунино" на территории ТиНАО открылся современный многофункциональный комплекс для фигурного катания "МИЦ.Арена", сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.
По словам главы ведомства Владимира Жидкина, ледовую арену построили всего за девять месяцев. Она открывает свои двери не только для жителей "Южного Бунино", но и для всех желающих. В комплексе уже работает школа фигурного катания "Маттерхорн" для детей от 3 до 15 лет.
"В расписании "МИЦ.Арены" предусмотрены и хоккейные часы, и время для семейного времяпрепровождения. Планируется открыть "театр на льду" для подростков из близлежащих микрорайонов вне зависимости от умения кататься на коньках", – сказал Жидкин.
В здании общей площадью 3,5 тысячи "квадратов" расположены полноценное ледовое поле 30 на 60 метров, детско-юношеская школа фигурного катания, три зала общефизической подготовки и хореографии и дополнительная разминочная зона с лонжей для прыжков. Помимо этого, в комплексе работают кафе и бесплатная гостевая парковка.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Северное Бутово выставили на торги по аренде участок площадью 2,6 гектара под строительство ледового дворца и спорткомплекса. Участок расположен недалеко от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".
Победитель торгов сможет создать ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Он сможет заключить договор на 7 лет и 4 месяца. За это время объект должен быть построен и введен в эксплуатацию.
В марте в столичном районе Солнцево завершилось строительство ледового дворца, который располагается по адресу улица Авиаторов, дом 7. В ледовом дворце оборудовали спортивно-рекреационные объекты и учебно-тренировочную арену. На первом этаже крытого катка появилась ледовая арена, а также тренировочная ледовая площадка, раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения.
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