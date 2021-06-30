Более 1,5 млн кв м жилья ввели в ТиНАО с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2021 года в Троицком и Новомосковском административных округах столицы ввели более 1,5 миллиона квадратных метров жилой площади. Об этом рассказали в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

"По итогу II квартала в ТиНАО введут более 231 тысячи квадратных метров жилья", – говорится в сообщении.

Спрос на жилье в ТиНАО обусловлен широким выбором проектов, благоприятной экологической обстановкой и развитием социальной и транспортной инфраструктуры.

По словам главы ведомства Владимира Жидкина, в ТиНАО можно возвести миллионы квадратных метров различной недвижимости, на данный момент усилия столичных властей сконцентрированы не только на жилой застройке, но и на возведении социальных и коммерческих объектов, создании рабочих мест.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в округе планируется построить 31 социальный объект. Подобная необходимость возникла еще на рубеже 2019–2020 годов, после чего сразу было принято решение приступить к строительству.

