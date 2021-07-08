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Общество

13:37

Дмитрий Саблин: нужно наращивать защиту прав обманутых дольщиков

общество

Фото: Семен Василевич

Налог на квартиры, которыми не могут пользоваться обманутые дольщики, следует отменить. Соответствующий законопроект "О внесении изменения в статью 401 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" подготовил депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин.

"Вносимый мной закон защищает права обманутых дольщиков и устраняет вопиющую несправедливость по отношению к людям, уже пострадавшим от действий неэффективных застройщиков. Сегодня дольщики вынуждены уплачивать налог на имущество, еще и исчисляемый исходя из кадастровой стоимости всего объекта незавершенного строительства", – подчеркнул парламентарий.

Он убежден, что новый закон улучшит материальное положение обманутых дольщиков.

Саблин рассказал о хороших результатах по многим столичным недостроям. Так, при поддержке городских властей в Новой Москве утвердили специальную дорожную карту, по которой в Троицке закончили спецэкспертизу на стройплощадке Е-39. Комиссия убедилась, что здания можно достроить.

Депутат напомнил о смене подрядчика при строительстве дома на улице Труда в Кокошкине, а также о том, что уже получили ключи от новых квартир дольщики ЖК "Борисоглебское" в Новофедоровском.

"Убежден, что необходимо серьезно наращивать меры защиты интересов обманутых дольщиков", – заключил Саблин.

Ранее Счетная палата предупредила о риске роста числа обманутых дольщиков. Как говорится в отчете СП по итогам анализа реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019–2021 годы, такой вариант развития событий возможен в связи с повышением себестоимости строительства.

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