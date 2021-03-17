Путин поручил обратить особое внимание на восстановление прав дольщиков

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил прокурорам последовательно заниматься защитой и восстановлением прав дольщиков. Об этом глава государства объявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
"...нужно последовательно разбираться с долгами прошлых лет, поэтому прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть такие долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию. И прошу вас заняться этим лично", – подчеркнул президент.
Путин напомнил, что последние законодательные изменения заключают в себе все больше гарантий и снижают риски для граждан на жилищном рынке. При этом президент подчеркнул, что рассчитывает на жесткую позицию прокуратуры по прошлым делам обманутых дольщиков.
В начале февраля стало известно, что в Москве планируется достроить порядка 60 домов для восстановления прав обманутых дольщиков. Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев тогда анонсировал, что планируется в целом решить проблему за два года.
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