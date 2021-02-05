Столичному фонду защиты дольщиков продлили аренду для достройки ЖК "Воскресенское"

09:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Для завершения строительства ЖК "Воскресенское" Московскому фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства продлили договоры аренды на земельные участки. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.
Срок их действия продлили до 11 марта 2023 года. "Это необходимый шаг для достройки проблемного объекта Московским фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, который выступит в качестве нового застройщика ЖК "Воскресенское", – уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
До этого Арбитражный суд Московской области передал Фонду рассматриваемые земельные участки площадью 2,9 гектара.
Планируется, что после подписания акта приема-передачи участков и обязательств застройщика перед участниками долевого строительства Фонд приступит к объявлению конкурса по выбору технического заказчика.
Возводить жилой комплекс в 2005 году начал застройщик ЗАО "ТСК "Евро-Старт". В 2011 году работы на стройплощадке приостановили. С 2014 года осуществляется процедура банкротства.
Ранее говорилось, что почти 60 домов для восстановления прав обманутых дольщиков планируют достроить в столице. В прошлом году ведомству удалось выйти на рекорд по объемам.
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