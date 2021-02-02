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Город

09:35

В Беговом районе могут построить офисные здания площадью до 60 тыс кв м

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Офисные здания общей площадью почти 60 тысяч квадратных метров могут возвести в Беговом районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомстройинвест.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу 1-я улица Ямского Поля, владение 17 (САО)", – заявили в ведомстве.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова заявила, что речь идет об участке в 1,5 гектара. На данный момент здесь расположены административно-производственные здания, часть из них пойдет под снос.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы также одобрила изменения правил землепользования и застройки в отношении территории в Зеленограде. На выбранном участке планируется построить жилой комплекс площадью более 33,2 тысячи квадратных метров.

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