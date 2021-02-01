Строительство частного дома не разрешили на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На востоке Москвы прекратили инвестиционный проект по строительству частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласовала прекращение реализации инвестиционного проекта и расторжение договора аренды земельного участка в одностороннем порядке по адресу улица Каскадная, владение 8, строение Б", – указано в сообщении ведомства.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова добавила, что на данном участке предполагалось строительство индивидуального жилья площадью 575 квадратных метров. Инвестор так и не реализовал проект, в результате арендатору не выдали разрешение на строительство.

В будущем земельный участок в 0,12 гектара могут выставить на торги, добавили в Москомстройинвесте.

Ранее строительство дома по программе реновации началось в Фили-Давыдкове. Общая площадь квартир составит более 19,8 тысячи квадратных метров.