Дом в Южном Чертанове передадут под заселение по программе реновации в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройку в Южном Чертанове передадут под заселение по программе реновации в 2021 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Возведенный по индивидуальному проекту пятисекционный дом находится по адресу Варшавское шоссе, дом 139. В нем разместятся 345 квартир общей площадью почти 34 тысячи квадратных метров, в которые заедут свыше 700 человек.

"С началом заселения дома на Варшавском шоссе Южное Чертаново будет пятым районом в ЮАО, где реализуется программа реновации", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, уточнив, что расселение уже идет в Даниловском и Нагорном районах, а также в Москворечье-Сабурове и Нагатинском Затоне.

Всего в Южном административном округе столицы в программу реновации входят 378 домов. Для их возведения подобраны 44 стартовые площадки.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы планируют построить 29 жилых домов по программе реновации, на стадии проектирования находятся еще 11. Всего же с момента старта программы реновации в округе введено в эксплуатацию восемь жилых домов площадью 55,025 тысячи квадратных метров.

В первом квартале 2021 года власти планируют передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Новым жильем обеспечат свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.

