ГЗК одобрила проект участка улично-дорожной сети на западе Москвы

11:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект участка улично-дорожной сети от улицы Багрицкого до проектируемого проезда № 4162 на западе столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Протяженность нового участка составит 747 метров. В рамках проекта планируется реконструировать улицу Гжатскую и пешеходный мост через реку Сетунь, построить внутриквартальный проезд, обустроить остановки общественного транспорта, сеть пешеходных дорожек, тротуаров, велодорожек и локального очистного сооружения.
Также сообщается, что прилегающую территорию благоустроят.
Ранее стало известно, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в этом году планируют ввести в эксплуатацию восемь объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В общей сложности будет открыто и реконструировано 25 километров дорог.
В 2021 году самым масштабным проектом будет участок магистрали М-3 "Украина" Середнево – Марьино – Десна, протяженность которого составляет 12 километров. Дорога свяжет Калужское и Киевское шоссе.
Специалисты также завершат и введут в эксплуатацию оставшиеся участки нового Внуковского шоссе. Частично оно уже доступно для транспорта, а общая протяженность дороги составит 8,7 километра.
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