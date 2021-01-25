ГЗК одобрила проект участка улично-дорожной сети на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект участка улично-дорожной сети от улицы Багрицкого до проектируемого проезда № 4162 на западе столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Протяженность нового участка составит 747 метров. В рамках проекта планируется реконструировать улицу Гжатскую и пешеходный мост через реку Сетунь, построить внутриквартальный проезд, обустроить остановки общественного транспорта, сеть пешеходных дорожек, тротуаров, велодорожек и локального очистного сооружения.

Также сообщается, что прилегающую территорию благоустроят.

Ранее стало известно, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в этом году планируют ввести в эксплуатацию восемь объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В общей сложности будет открыто и реконструировано 25 километров дорог.

В 2021 году самым масштабным проектом будет участок магистрали М-3 "Украина" Середнево – Марьино – Десна, протяженность которого составляет 12 километров. Дорога свяжет Калужское и Киевское шоссе.

Специалисты также завершат и введут в эксплуатацию оставшиеся участки нового Внуковского шоссе. Частично оно уже доступно для транспорта, а общая протяженность дороги составит 8,7 километра.