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Транспорт

17:22

Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД

мэр Москвы транспорт

Фото: vk.com/mossobyanin

Реконструкция старых клеверных развязок на МКАД является одним из главных дорожных проектов. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в Twitter.

Мэр Москвы напомнил, что за 10 лет в столице удалось сделать 18 новых развязок на магистрали. "Одну из них – на пересечении с Волоколамкой – открыли в декабре, и сейчас в работе еще четыре", – написал Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что был утвержден проект реконструкции развязки МКАД-Алтуфьевское шоссе. "Она будет с разнонаправленными съездами, чтобы потоки не пересекались", – отметил Сергей Собянин.

Кроме того, мэр Москвы уточнил, что в будущем планируется построить въезд на внешнюю сторону магистрали, а также сделать реконструкцию старых съездов и моста через МКАД.

Ранее в Москве началось строительство дороги от Киевского шоссе до Родниковой улицы. Место соединения магистрали с новой дорогой указано возле торгового центра "Леруа Мерлен" и гипермаркета "Метро".

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