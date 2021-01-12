Проезд по ЦКАД-4 в Подмосковье стал платным

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Проезд на четвертом участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, который был открыт в конце декабря, стал платным, сообщает ГК "Автодор".

"11 января в 23:59 вводится платность на участке М7 – М4 Дон. Размер платы для пользователей на легковых транспортных средствах составит 470 рублей. В случае, если пользователь оплачивает в режиме постоплаты или по предварительному платежу покупает билет. Через транспондер АПД стоимость составит 235 рублей, то есть с 50-процентной скидкой. С вводом участка ЦКАД от М7 до М4 там формируется единый маршрут от М10 до М-4 Дон", – заявил замглавы департамента инвестиционного и стратегического планирования компании Андрей Лепихов.

Он уточнил, что средняя цена проезда с постоплатой составит примерно 5 рублей за километр, для пользователей с транспондером "Автодора" – от 2,5 до 4 рублей. Кроме того, водители, у которых есть транспондеры других платных магистралей, ЗСД, 15-58 километры М11 будут иметь 15-процентрую скидку на проезд по ЦКАД.

В конце декабря прошлого года для водителей стали доступны участки Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) общей протяженностью около 170 километров. Проезд по ним был бесплатным до 11 января включительно.

Сергей Собянин заявлял, что ЦКАД могут окончательно достроить уже в 2021 году. По словам мэра, это позволит разгрузить МКАД и другие магистрали столицы. Глава города подчеркнул, что это является большим подспорьем для Москвы и Подмосковья.