Проезд по ЦКАД-4 станет платным с 12 января

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Проезд по открывшемуся в декабре 2020 года четвертому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4) станет платным с 12 января. Об этом говорится на сайте ГК "Автодор".

"Проезд по ЦКАД-4 станет платным с 23:59 минут 11 января 2020 года. На четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от М-7 "Волга" до М-4 "Дон" вводится платный проезд", – говорится в сообщении.

В компании заявили, что в среднем стоимость проезда для пользователей по постоплате составит порядка 5 рублей за один километр, при использовании транспордера водители заплатят за проезд по трассе от 2,5 до 4 рублей. Цена будет зависеть от протяженности поездки.

"Для пользователей транспондеров Т-pass, которые участвуют в программе лояльности "Автодора", есть возможность получить дополнительную скидку до 15%. Для тех, кто ездит с транспондерами, выпущенными не Госкомпанией, предусмотрена скидка 15% на проезд по ЦКАДу", – подчеркнули в компании.

В конце декабря прошлого года для водителей стали доступны участки Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) общей протяженностью около 170 километров. Проезд по ним был бесплатным до 11 января включительно.

Сергей Собянин заявлял, что ЦКАД могут окончательно достроить уже в 2021 году. По словам мэра, это позволит разгрузить МКАД и другие магистрали столицы. Глава города подчеркнул, что это является большим подспорьем для Москвы и Подмосковья.

