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08:39

В Зеленограде планируют построить жилой комплекс площадью более 33 тыс кв м

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой комплекс с образовательным объектом планируют построить в Зеленограде, сообщили в Москомстройинвесте.

"Было принято решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы по адресу Зеленоград, микрорайон 2, корпусы 246, 255, 243, 245", – говорится в сообщении.

Запланировано строительство жилого комплекса площадью более 33,2 тысячи квадратных метров, а также объекта образования площадью 900 квадратных метров.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, в дальнейшем участок под строительство предлагается реализовать на торгах.

Ранее сообщалось, что стартовый дом с выступающими ступенчатыми фасадами планируют построить в Восточном округе столицы.

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