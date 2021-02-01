Дом по программе реновации в Хорошёво-Мнёвниках начнут заселять в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой дом по программе реновации в Хорошёво-Мнёвниках планируется начать заселять в этом году, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Речь идет о новостройке на улице Демьяна Бедного, владении 22. Сейчас там уже завершились все строительные работы и благоустройство придомовой территории.

Это двухсекционный дом, построенный по индивидуальному проекту. Фасады здания отделали облицовочным кирпичом, на них установили короба под кондиционеры. Всего здесь 135 квартир общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров. Во всех квартирах предусмотрены остекленные лоджии.

Первый этаж новостройки нежилой. Там откроются объекты социального, коммерческого и культурного назначения: аптеки, магазины, кафе, секции для детей. В вестибюле жилой части предусмотрены колясочные, комната дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Дом оборудован лифтами грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тонна. В лифтовых холлах предусмотрены пожаробезопасные зоны для маломобильных граждан.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнены в один уровень с поверхностью земли, у входной группы – плитка с шероховатой поверхностью. Дом оборудован системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Во дворе находятся игровые площадки для детей и спортивные тренажеры для всех возрастов. На территории высадили деревья и кустарники, разбили газоны.

Всего в районе Хорошёво-Мнёвники по программе реновации новые квартиры получат жители 156 домов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. Сейчас строительство идет на шести площадках. Еще четыре находятся в стадии проектирования. Всего же в районе подобрано 12 стартовых площадок.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы планируют построить 29 жилых домов по программе реновации, на стадии проектирования находятся еще 11. Всего же с момента старта программы реновации в округе введены в эксплуатацию восемь жилых домов площадью 55,025 тысячи квадратных метров.

В первом квартале 2021 года власти планируют передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Новым жильем обеспечат свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.

