В Тимирязевском районе построили два жилых дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Тимирязевском районе столицы завершилось строительство двух жилых домов по программе реновации, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, здания построили по адресам улица Астрадамская, владение 9а, и Дмитровское шоссе, владение 55.

"В настоящее время на объектах завершены все строительные работы и благоустройство придомовых территорий, получено разрешение на ввод в эксплуатацию", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, в квартирах выполнена внутренняя отделка по стандартам программы реновации. На фасадах домов установлены коробы для кондиционеров, а лоджии остеклены.

В вестибюлях располагаются колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики. Дома оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией. Территории около домов благоустроили и озеленили.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы планируют построить 29 жилых домов по программе реновации, на стадии проектирования находятся еще 11. Всего же с момента старта программы реновации в округе введены в эксплуатацию восемь жилых домов площадью 55,025 тысячи квадратных метров.

В первом квартале 2021 года власти планируют передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Новым жильем обеспечат свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.

