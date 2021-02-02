Жилой дом и детский сад ввели в эксплуатацию в районе Крылатское

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой дом и детский сад ввели в эксплуатацию на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Двухэтажный детский сад и 23-этажное жилое здание расположены по адресу Рублевское шоссе, дом 70. Руководитель ведомства Сергей Левкин рассказал, что в детском саду на 125 мест расположены актовый зал, прачечная, помещение для проведения кружков и административные помещения.

Левкин подчеркнул, что в будущем рядом с детским садом и домом планируют возвести школу на 300 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. По его словам, образовательное учреждение планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что пять корпусов жилого комплекса "Лефортово парк" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы. Общая площадь пяти новых строений составляет 101,6 тысячи квадратных метров. Первые этажи являются нежилыми и отведены под магазины, кафе и предприятия сферы услуг.