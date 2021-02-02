Пять корпусов ЖК "Лефортово парк" ввели в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пять корпусов жилого комплекса "Лефортово парк" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Соответствующее разрешение предоставили в Мосгосстройнадзоре.

"Введены в эксплуатацию корпуса К-11, К-12, К-13, К-14 и К-15. Новостройкам присвоен адрес улица Красноказарменная, дом 14а, корпус 6 (район Лефортово)", – уточнили в ведомстве.

Общая площадь пяти новых строений составляет 101,6 тысячи квадратных метров. Первые этажи являются нежилыми и отведены под магазины, кафе и предприятия сферы услуг.

Непосредственно под жилым комплексом располагается подземная парковка на 701 машино-место. Прилегающая к жилым домам территория благоустроена и адаптирована для досуга и спорта.

Новый жилой комплекс также планируют возвести в Зеленограде. Его площадь составит более 33 тысяч квадратных метров. На данный момент известно, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила изменения в правила землепользования и застройки выбранного для зданий участка.

