Эксперты рассказали, как застройщики обманывают покупателей квартир

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Покупка квартир в новостройках приобрела популярность в 2020 году в связи с льготными условиями ипотеки и меньшими рисками, однако случаи введения новоселов в заблуждение застройщиками встречаются довольно часто. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как рассказала президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций "Синергия" Александра Белоус, некоторые недобросовестные застройщики при долевом строительстве продают квартиру сразу нескольким семьям.

"В итоге в момент переуступки прав собственности возникает ситуация, когда на одни и те же квадратные метры в новостройке претендуют двое или трое законных кандидатов, уже оплативших жилплощадь. А недобросовестный застройщик, как правило, уезжает в ту страну, откуда его не выдадут российскому правосудию, деньги незадачливых покупателей утекают в офшор, а одураченные дольщики идут в суд", – пояснила она.

Также нередки случаи, когда строительная компания обещает покупателям жилья комфортные условия и удобную инфраструктуру в шаговой доступности, а в результате завершения строительства, например, детского сада приходится ждать еще два-три года после заселения.

"В какой-то момент строительная компания обрезает финансирование, и будущие жильцы остаются без парковки. Либо школа не достроена, и детей приходится каждое утро возить на машине в соседний район. Более того, собственники жилья вынуждены просить муниципалитет достроить то, что не соизволил сделать застройщик. А у муниципалитета, понятное дело, и бюджеты не резиновые, и желания особого расплачиваться за жадность застройщиков нет", – отметила Белоус.

Другой уловкой застройщиков, по словам эксперта, является несоответствие реальной площади квартиры заявленной, когда метраж может отличаться от проектного из-за толщины стен.

"Дело в том, что строительные размеры квартир определяются по осям, а бюро техинвентаризации измеряет метраж по фактическим размерам от стенки до стенки. Так стоит ли платить застройщику за пару квадратных метров, которые вы в реальности не получите?" – объяснила специалист.

По этой же причине покупатель может столкнуться с нефункциональной планировкой жилища, поскольку оценить ее на этапе строительства нельзя – строители не могут пускать на объект посторонних в соответствии с техникой безопасности. Поэтому, въехав в новую квартиру, многие рискуют обнаружить в ней непропорционально узкий коридор или вид из окна гостиной на городскую свалку.

Кроме того, по данным сервиса "2ГИС", жильцы новостроек часто жалуются на кривые стены, плохую шумоизоляцию, тонкие входные двери, щели, дешевые утеплители и отделку. Очевидно, что о таком качестве строительства застройщики покупателям не рассказывают. Разумеется, о низком качестве строительства застройщик никогда не расскажет покупателю, заявил риелтор, инвестор в недвижимость Артем Сошников.

"Сейчас многие застройщики предлагают квартиры с уже готовой отделкой. И зачастую клиенту не дают выбор по материалам, а если дают, то небольшой. У многих застройщиков отношение к стройке и к тому, как они будут передавать квартиры, халатное. Почти 70-80% квартир принимаются с замечаниями. При этом недовольство дыркой в стяжке или поцарапанным ламинатом зачастую принимается в штыки, ведь покупатель все равно будет переделывать что-то самостоятельно", – отметил Сошников.

Ранее управляющий партнер риелторской сети "Миэль" Ирина Пешич сообщила, что приобретать жилье стоит в первом квартале текущего года. В это время на рынке должно произойти замедление роста цен из-за насыщения спроса. Она также добавила, что небольшое снижение цен на жилье ожидается в начале мая. При этом самое сильное удорожание квартир случится осенью и в декабре.