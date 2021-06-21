Более 180 дольщиков проблемного ЖК "Борисоглебское" в ТиНАО получили ключи

09:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
181 дольщику жилого комплекса "Борисоглебское" в ТиНАО выдали ключи от квартир. Об этом сообщили в Москомстройинвесте.
"В 12 жилых корпусах ЖК "Борисоглебское", ранее входивших в дорожную карту столичных проблемных объектов, ключи выданы 181 дольщику", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что жилой комплекс возводился в поселении Новофедоровское ТиНАО на территории деревни Зверево. Всего в 12 корпусах зарегистрировали 191 договор долевого участия.
Из-за неоднократного срыва сроков исполнения обязательств перед людьми власти включили ЖК "Борисоглебское" в дорожную карту. Из 12 корпусов-долгостроев пять удалось ввести в июле 2019 года, пять – в декабре 2020 года, оставшиеся два – в марте и апреле 2021 года. Сейчас жилой комплекс больше не значится в дорожной карте.
Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2021 года планируется завершить строительство более 50 проблемных объектов. Это позволит восстановить права 6,6 тысячи обманутых дольщиков.
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