В Москве в 2021 году восстановят права более 6,6 тыс дольщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве до конца 2021 года планируется завершить строительство более 50 проблемных объектов. Это позволит восстановить права 6,6 тысячи обманутых дольщиков. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В планах до конца года завершить строительство и ввести в эксплуатацию 51 дом для обманутых дольщиков – это позволит восстановить права 6 637 граждан. Еще 97 граждан планируется обеспечить компенсационным жильем", – цитирует ТАСС Бочкарева.

По его словам, с начала года в городе уже введено в эксплуатацию семь корпусов проблемных объектов. Их общая площадь составила 141,5 тысячи квадратных метров. В результате работ ключи от жилья получат 718 семей.

"В частности, в марте введен в эксплуатацию проблемный объект "СУ-155" на Балаклавском проспекте – последний жилой "долгострой" компании в Москве. Кроме того, два корпуса введены в составе ЖК "Борисоглебское" в поселении Новофедоровское, таким образом восстановлены права всех дольщиков данного ЖК", – прокомментировал заммэра.

Он добавил, что также введены в эксплуатацию три корпуса ЖК "Марьино Град" и достроен корпус ЖК Sky House.

Ранее Владимир Путин поручил прокурорам последовательно заниматься защитой и восстановлением прав дольщиков. Глава государства напомнил, что последние законодательные изменения заключают в себе все больше гарантий и снижают риски для граждан на жилищном рынке. При этом президент подчеркнул, что рассчитывает на жесткую позицию прокуратуры по прошлым делам обманутых дольщиков.

