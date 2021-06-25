Дмитрий Саблин: новый МФЦ защитит время жителей Краснопахорского

Фото: Семен Василевич
В поселении Краснопахорском в ТиНАО открылось новое отделение многофункционального центра (МФЦ), его создание было организовано по просьбе местных жителей при помощи депутата Госдумы Дмитрия Саблина.
Они обратились к парламентарию с просьбой о содействии в открытии полноценного отделения МФЦ, а он, в свою очередь, обратился с соответствующим запросом к местным властям. В результате подходящее помещение нашли к апрелю 2021 года и начали его ремонт. Саблин принял участие в торжественной церемонии открытия отделения, которая прошла 23 июня.
"Многофункциональные центры, где на сегодняшний день люди могут получить десятки государственных и муниципальных услуг без посещения множества инстанций и длительного ожидания в очередях, стали привычным явлением для москвичей. С сегодняшнего дня улучшилась в этом отношении ситуация и у жителей Краснопахорского. Особенно это важно для маломобильных групп населения, пожилых людей, чьи права мы должны защищать в первую очередь", – заявил Саблин по завершении церемонии.
Ранее единственное отделение МФЦ в Краснопахорском было расположено в маленьком помещении и было не способно оказывать широкий перечень услуг. В связи с этим местные жители были вынуждены обращаться в МФЦ в городском округе Троицк, которое находится в 15 километрах от Краснопахорского. Дорога туда на общественном транспорте занимала в среднем около 40 минут в одну сторону.
Как сообщалось, в поселении Сосенском в ТиНАО появится новый многофункциональный центр. Соответствующее решение согласовала градостроительно-земельная комиссия. Уточняется, что новый объект площадью свыше 85 тысяч квадратных метров построят на улице Александры Монаховой. В здании появятся спортивные, торговые, развлекательные, бытовые и коммунальные объекты, а также предприятие общепита.
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