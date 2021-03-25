Культурно-досуговый центр появится в Крюкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Культурно-досуговый центр построят в Крюкове. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание будет оформлено в технологичном стиле.

"Узкие окна оформят темными алюминиевыми панелями-"шторками". Культурно-досуговый центр будет выглядеть современно и качественно, улучшая городскую среду в этом районе. А разнообразие культурных функций сделает центр локальным местом притяжения", – цитирует Кузнецова портал мэра и правительства Москвы.

Здание появится по адресу коммунальная зона Александровка, проезд № 624, участок 1. Площадь центра будет составлять 2,5 тысячи квадратных метров.

Первый этаж специалисты задумали как выставочное пространство, которое они разделили на несколько залов. Там разместят пост охраны и медицинский кабинет. На втором этаже оборудуют лекционные залы, помещения преподавателей и кружковые. На третьем этаже появится административный сектор: там обустроят кабинет руководителя, комнату отдыха, кабинеты преподавателей и бухгалтерии.

Ранее сообщалось, что фасад одного из домов жилого комплекса "Зиларт" украсят византийским орнаментом. Разработкой проекта дома площадью около 30 тысяч квадратных метров, расположенного между улицей Родченко и улицей Архитектора Щусева, занимались архитектурное бюро Сергея Скуратова и "УРБИС". Фасадные решения принадлежат мастерской Ильи Уткина и DNK ag. Возводит здание "Группа ЛСР".