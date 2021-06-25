Бочкарев: до конца 2021 года в 23 районах Москвы построят новые школьные здания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2021 года в 23 районах Москвы построят новые школьные здания, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, комплексное развитие районов города сегодня является ключевым принципом градостроительной политики города, и одно из основных направлений этой работы – строительство и реконструкция объектов образования.

"Сначала года в столице уже введено 3 школы, а до конца года планируется построить еще 29 зданий. Новые школы появятся в 23 районах столицы, в том числе в ТиНАО", – сказал Бочкарев.

Новые образовательные учреждения возведут в 14 районах "старой" Москвы и в 9 районах ТиНАО. 10 школ построят за счет внебюджетных средств.

Ранее Бочкарев сообщил, что до конца 2022 года в Москве завершат строительство свыше 200 объектов социальной инфраструктуры. Большая их часть возводится за счет городского бюджета, но также значительный вклад в это направление вносят инвесторы.

Он отметил, что в столице появятся 45 новых объектов здравоохранения, что имеет огромное значение в условиях борьбы с пандемией. Также до конца 2022 года введут в эксплуатацию более 120 зданий для образовательных учреждений и свыше 30 спортобъектов.

Бочкарев напомнил, что почти за 6 месяцев 2021 года было завершено строительство 22 социальных объектов, общая площадь которых превышает 120 тысяч квадратных метров.