Многофункциональный центр планируется построить в ТиНАО

14:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В поселении Сосенском в ТиНАО появится новый многофункциональный центр. Соответствующее решение согласовала градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Уточняется, что новый объект построят на улице Александры Монаховой.
Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, многофункциональный центр площадью свыше 85 тысяч квадратных метров возведут на участке 1,7 гектара.
По словам Пятовой, в здании появятся спортивные, торговые, развлекательные, бытовые и коммунальные объекты, а также предприятие общепита.
Ранее сообщалось, что в Крюкове построят культурно-досуговый центр. Здание появится по адресу коммунальная зона Александровка, проезд № 624, участок 1. Площадь центра будет составлять 2,5 тысячи квадратных метров.
Первый этаж специалисты задумали как выставочное пространство, которое они разделили на несколько залов. Там разместят пост охраны и медицинский кабинет. На втором этаже оборудуют лекционные залы, помещения преподавателей и кружковые. На третьем этаже появится административный сектор.
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