Социальные объекты построят по программе реновации в Михайлово-Ярцевском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевском появятся новые социальные объекты по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Кварталы реновации будут обеспечены социальными объектами. Так, намечено строительство образовательного комплекса на 300 учащихся, в составе которого также детский сад на 150 малышей, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным спортивным залом, поликлиники на 320 посещений в смену, Дома культуры и многофункционального центра с возможностью размещения офиса "Мои документы", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Кроме того, обновления затронут и транспортную инфраструктуру поселения. Власти планируют реконструировать Проектируемый проезд № 22, парковочные карманы и наземные пешеходные переходы. Специалисты также благоустроят общественные пространства, в том числе территорию комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Подольский", заключил руководитель ведомства.
Ранее сообщалось, что второй дом, построенный по программе реновации в столичном районе Перово, передадут под заселение в середине этого года. Новые квартиры получат более 140 семей в здании по адресу 2-я Владимирская улица, дом 30.
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