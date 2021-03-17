Второй дом по программе реновации в Перове сдадут в середине года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Второй дом, построенный по программе реновации в столичном районе Перово, передадут под заселение в середине этого года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, новые квартиры получат более 140 семей в здании по адресу 2-я Владимирская улица, дом 30. Дом ввели в эксплуатацию в феврале этого года. В новостройке 160 квартир общей площадью 8,6 тысячи квадратных метров.
"Вслед за стартовым домом на Зеленом проспекте, домом 27А, новый корпус на улице 2-й Владимирской станет вторым в районе Перово, который передадут под заселение за последние полгода", – отметил Левкин.
В пресс-службе добавили, что всего в Перове в рамках программы реновации подлежат расселению 196 жилых домов.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин ранее сообщил, что около 70 новостроек отдадут в этом году под расселение участников программы реновации в Москве. По его словам, в городе около 34 тысяч человек находятся в стадии расселения – это жители 224 домов. Из этого числа более 25,5 тысячи горожан уже получили новые квартиры. Новое жилье планируется предоставить еще 32 тысячам жителей.
Программа реновации стартовала в 2017 году. Она была создана для предотвращения появления аварийного жилья в городе. Левкин подчеркнул, что основой новых принципов развития города стала ориентированность на развитие человеческого потенциала.
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