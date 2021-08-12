Белых: Исследовательская деятельность "волонтеров истории" даст дополнительные баллы к ЕГЭ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Участники проекта "Мой район в годы войны" получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Об этом на заседании оргкомитета заявила куратор проекта, депутат Госдумы Ирина Белых.
"Нам очень хочется, чтобы те дети, которые ведут исследовательскую работу, которые позиционируют себя как патриоты города, как патриоты страны, были услышаны, а их труд замечен", – пояснила Белых. – "Нам бы хотелось, чтобы история конкретного периода, который пережила наша страна, изучалась глобально, системно и последовательно. И чтобы этот процесс был интересен ребятам, чтобы они видели результаты своего исследовательского труда. Поэтому считаю очень важным, что моя инициатива, как куратора проекта "Мой район в годы войны", по добавлению дополнительных баллов к ЕГЭ за исследовательскую работу "волонтерам истории" была поддержана на городском уровне".
Парламентарий подчеркнула, что в проекте "Мой район в годы войны" есть важная духовно-эмоциональная составляющая, которая выступает главным мотиватором для проведения исследований. Не первый год в рамках проекта проводится фестиваль "Читать. Знать. Помнить", участники которого готовят художественное чтения наиболее близкого им произведения о Великой Отечественной Войне. В этом году фестиваль проведут вновь. Такое решение приняли члены оргкомитета проекта. В рамках заседания определили не только концепцию развития в проекта в новом учебном году, но и перспективы выхода на федеральный уровень.
Директор Городского методического центра департамента образования и науки Москвы Андрей Зинин заявил, что проект "Мой район в годы войны" ждет больше будущее.
"Он позволяет развивать важные умения: анализировать информацию, проводить научное исследование, презентовать свой проект. По большому счету, это те компетенции, которые необходимы современному человеку. Но это второй ярус задач, потому что всегда на первом месте в этом проекте, находится то, что мы называем привычным словом патриотическое воспитание. Но то, какими смыслами это наполнено в проекте: личное отношение к событиям – это формирует код идентичности, который должен быть у каждого россиянина и каждого москвича", – уверен Зинин.
Предложение давать дополнительные баллы к ЕГЭ победителям патриотических программ Ирина Белых озвучила еще в начале июня. В том же месяце Городской методический центр заключил соглашение с Ресурсным центром "Мосволонтер" о выдаче личных книжек волонтера учащимся, успешно проявившим себя в проектах "Мой район в годы войны" и "Московский экскурсовод". Это позволит школьникам стать "волонтерами истории" и получить допбаллы при поступлении в вузы.
Волонтерская деятельность может стать источником дополнительных баллов ЕГЭ
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