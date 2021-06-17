Инициатива депутата ГД Ирины Белых добавила школьникам баллы к ЕГЭ

10:45
Фото: Сергей Николаев
Инициативу депутата Госдумы Ирины Белых о начислении дополнительных баллов активным участникам проектов "Мой район в годы войны" и "Московский экскурсовод" поддержали на городском уровне.
Городской методический центр заключил соглашение с Ресурсным центром "Мосволонтер" о выдаче личных книжек волонтера учащимся, успешно проявившим себя в этих проектах. Этот шаг позволит учитывать результаты детей в качестве волонтерской деятельности, при этом самые активные из них смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.
"Секрет популярности этих двух проектов, куратором которых является Ирина Белых, заключается в том, что участники осваивают важные умения, необходимые для многих профессий, – это современное лидерство, коммуникация на иностранных языках, навыки проведения исследовательской работы, анализа архивной информации, изучение истории Великой Отечественной войны и разработки эффективных презентаций. В процессе создания проектных работ и экскурсионных маршрутов по Москве учащиеся погружаются в культурное пространство города, знакомятся с ключевыми историческими событиями столицы, подвигами героев и современным обликом мегаполиса", – отметил директор городского методического центра Андрей Зинин.
Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский подчеркнул, что включение участников патриотических и образовательных проектов в общегородское волонтерское движение станет значительной поддержкой для активных молодых москвичей.
Уточняется, что подписанное соглашение открывает большие возможности для реализации творческого потенциала школьников и студентов колледжей, а также для большей вовлеченности учащихся в поисково-исследовательскую работу.
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