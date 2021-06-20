Депутат Госдумы Белых назвала молодежную занятость ключевым приоритетом ЕР

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На XX съезде партии "Единая Россия" Владимир Путин анонсировал запуск постоянной программы молодежной занятости. Депутат Госдумы Белых назвала молодежную занятость ключевым приоритетом партии "Единая Россия".

"Слова президента России о комплексных мерах по развитию молодежной занятости, прозвучавшие на съезде, для меня были очень важными. Наша партия – это партия будущего, и развитие талантов нашей молодежи, создание современных условий для их реализации, государственная поддержка в трудоустройстве – это необходимые и актуальные меры, направленные на развитие страны, прочный фундамент для последующих поколений", – сказала она.

Белых считает, что обозначенные главой государства приоритеты социальной политики "позволят повысить уровень жизни людей и укрепят уверенность в завтрашнем дне".

Ранее Белых заявила, что для поддержки школьников, участвующих в патриотических и образовательных программах, важно засчитывать эту деятельность в качестве волонтерской, что добавит абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Депутат предложила приравнять такую исследовательскую работу к волонтерству с внесением соответствующих сведений в официальную "книжку волонтера". Это даст возможность победителям проекта "Мой район в годы войны" получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

