Депутат Госдумы Белых назвала молодежную занятость ключевым приоритетом ЕР

Фото: Сергей Николаев
На XX съезде партии "Единая Россия" Владимир Путин анонсировал запуск постоянной программы молодежной занятости. Депутат Госдумы Белых назвала молодежную занятость ключевым приоритетом партии "Единая Россия".
"Слова президента России о комплексных мерах по развитию молодежной занятости, прозвучавшие на съезде, для меня были очень важными. Наша партия – это партия будущего, и развитие талантов нашей молодежи, создание современных условий для их реализации, государственная поддержка в трудоустройстве – это необходимые и актуальные меры, направленные на развитие страны, прочный фундамент для последующих поколений", – сказала она.
Белых считает, что обозначенные главой государства приоритеты социальной политики "позволят повысить уровень жизни людей и укрепят уверенность в завтрашнем дне".
Ранее Белых заявила, что для поддержки школьников, участвующих в патриотических и образовательных программах, важно засчитывать эту деятельность в качестве волонтерской, что добавит абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Депутат предложила приравнять такую исследовательскую работу к волонтерству с внесением соответствующих сведений в официальную "книжку волонтера". Это даст возможность победителям проекта "Мой район в годы войны" получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: