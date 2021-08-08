Телеведущий Евгений Попов: спорт высоких достижений начинается со спортивных секций

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Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов пообщался со спортсменами Мусой Евлоевым и Сергеем Семеновым после из возвращения в Россию с Олимпиады в Токио.

Евлоев на турнире стал чемпионом в греко-римской борьбе. Семенов, в свою очередь, выиграл бронзовую медаль первенства.

"Спорт высоких достижений начинается со спортивных секций. И очень важно, чтобы доступ к ним имели все желающие, независимо от материального благосостояния", – заявил журналист.

Попов оценил успехи спортивной школы "Спарта", представителями которой являются Евлоев и Семенов. Он заявил, что число таких хорошо оснащенных школ и колледжей должно увеличиваться.

Ведущий также отметил, что спортивная инфраструктура должна быть доступной еще и географически, чтобы дети могли заниматься у дома. На выбор, как считает Евгений Попов, у них должно быть не менее трех секций.

В июне заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о работах на территории спорткомплекса "Лужники". По словам специалиста, здесь построили и обновили 22 объекта.