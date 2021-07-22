Бочкарев: треть Адресной инвестпрограммы направляется на строительство соцобъектов

14:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Треть Адресной инвестиционной программы в столице направляется на строительство объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
"В Москве реализуется принцип комплексного развития всех округов и районов, для этого город активно развивает социальную инфраструктуру: строим объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.
По его словам, в развитие города значительный вклад вносят инвесторы – порядка 40% соцобъектов строятся за счет внебюджетных средств.
Бочкарев подчеркнул, что к 2023 году за счет внебюджетных средств в городе планируется возвести семь медицинских объектов, около 60 школ и детских садов.
"Важная задача для города – создание современных районов. В первую очередь речь идет о территориях заброшенных бывших промзон. Именно эти площадки являются важным градостроительным резервом", – отметил глава Стройкомплекса.
Он уточнил, что с целью комплексного развития районов ведется активное строительство объектов культуры, здравоохранения и спорта.
Накануне Сергей Собянин провел встречу с представителями инвестсообщества Москвы, в которое входят крупнейшие строительные и девелоперские компании.
Градоначальник подвел итоги последних 10 лет совместной работы и отметил, что за это время было построено порядка 100 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 40 миллионов квадратных метров – жилье. Таким образом, более миллиона человек смогли въехать в новые квартиры.
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