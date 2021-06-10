Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На территории олимпийского комплекса "Лужники" обновили и построили 22 объекта. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, комплекс "Лужники" является самым крупным спортивным кластером Москвы.
"Также на территории спорткомплекса возведены и другие знаковые объекты. Например, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики, который, кстати, был удостоен одной из самых престижных международных наград в сфере градостроительства и архитектуры MIPIM Awards", – отметил заммэра.
Он также добавил, что после окончания реконструкции авторитет олимпийского комплекса в качестве площадки для проведения наиболее престижных международных соревнований укрепится, а жители столицы получат новую качественную инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом.
Кроме того, масштабное обновление "Лужников" продолжается на данный момент. Там идет реконструкция двух объектов: универсального спортивного зала "Дружба" и сервисного центра уличных видов спорта.
Ранее Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкции электродепо "Нижегородское". По словам заммэра Москвы, работы на объектах завершены на 54%. Суммарно обновляются 52 подобъекта в составе депо.
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