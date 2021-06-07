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12:47

Андрей Бочкарев: третий этап реконструкции электродепо "Нижегородское" завершен на 54%

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третий этап реконструкции электродепо "Нижегородское" завершен на 54%. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всего в ходе реконструкции работы ведутся по 52 подобъектам в составе депо, большинство из которых будут сданы в рамках третьего этапа. Среди них отстойно-ремонтный корпус (ОРК) с производственными мастерскими, здание эксплуатационного персонала, мотодепо для осмотра и ремонта моторно-рельсового транспорта, цех мастерских и ряд других важнейших для функционирования объекта построек", – отметил он.

По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, в ближайшее время планируется закончить установку стеновых панелей отстойно-ремонтного корпуса, а через месяц – базы аварийно-спасательных служб.

Электродепо "Нижегородское" расположено на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро имени В. Е. Войтовича. В новом электродепо будет проводиться текущий и капитальный ремонт вагонов, а также ночной отстой и мойка поездов.

Ранее Бочкарев рассказывал, что в столице ведется строительство четырех электродепо, которые предназначены для ночного отстоя, технического обслуживания и ремонта подвижного состава столичного метро. По его словам, Московский метрополитен продолжает расти, ежегодно появляются новые станции, а также продлеваются существующие, строятся новые линии.

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