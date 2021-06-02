Москвичам рассказали о строительстве депо "Нижегородское"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице ведется строительство депо "Нижегородское", в котором будут обслуживать поезда "Москва-2020" для Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

Депо вместимостью 30 составов находится между шоссе Энтузиастов, Третьим транспортным кольцом и путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

"Здесь же мы установим самое современное оборудование для диагностики, обслуживания. Здесь также будет современная мойка, через которую за сутки будут проходить не меньше 10 составов", – говорится в сообщении.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что депо "Нижегородское" является одним из трех электродепо для поездов БКЛ.

"Его запуск означает создание в Москве более 600 рабочих мест, в том числе порядка 230 – для машинистов. "Нижегородское" также станет первым депо, на базе которого изначально будет работать сервисная компания от производителя подвижного состава. Ее сотрудники будут отвечать за состояние самых современных поездов "Москва-2020", – отметил он.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице ведется строительство четырех электродепо, которые предназначены для ночного отстоя, технического обслуживания и ремонта подвижного состава столичного метро. По его словам, Московский метрополитен продолжает расти, ежегодно появляются новые станции, а также продлеваются существующие, строятся новые линии.

